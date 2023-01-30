Уже на 71 миллиард меньше: самый богатый человек Азии продолжает терять деньги

Капитализация компании индийского миллиардера Гаутама Адани снизилась уже на 71 миллиард долларов за неделю. Причиной послужили обвинения в корпоративных злоупотреблениях Adani Group.

Обвинения по Adani Group

В эти выходные конгломерат индийского миллиардера пытался опровергнуть обвинения в корпоративных злоупотреблениях. Так Adani Group назвала обвинения Hindenburg безосновательными и атакой на Индию.

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По мнению аналитиков, ситуация с обвинениями в сторону Adani Group также грозит ослабить всеобщее доверие к Индии, которое до недавнего времени было главным инвестиционным направлением для крупнейших инвестбанков, и ускорить сдвиг в сторону вновь открывающегося Китая.

Что происходит с акциями Adani

Что Hindenburg в своем отчете озвучил давнюю обеспокоенность инвесторов относительно корпоративного управления конгломерата.

Хотя в понедельник распродажа акций продолжилась, и акции Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. снова упали на 20%, среди трейдеров появились признаки разногласий. Например, к 12:20 в Мумбаи 6 из 10 акций группы Adani продолжили падение, акции Adani Enterprises выросли на 4% после предыдущего прыжка на 10%.

Облигация Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. с погашением в 2027 году упала на 6,2 цента. По меньшей мере, четыре облигации группы упали до уровня ниже 70% номинальной цены, что свидетельствует о нарастающей обеспокоенности кредитоспособностью.

Падение акций компаний Адани / Инфографика Bloomberg

, что Адане в 2022 году стремительно нарастил свой капитал и поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов. Однако впоследствии он опустился на восьмое место в списке Forbes, а Bloomberg Billionaires Index оценил на прошлой неделе его состояние в около 97 миллиардов долларов.