Япония дала Украине гранты на 2,5 миллиарда гривен: на какие направления направили эти деньги

Япония продолжает поддерживать Украину и выделять средства на критические направления. Благодаря этому партнерству удастся закупить важное оборудование.

Значительная финансовая помощь

Японское агентство международного сотрудничества выделило Украине 2,55 миллиарда гривен по Программе экстренного восстановления. Сегодня правительство приняло решение о том, куда направить эти деньги.

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Соответствующее Грантовое соглашение было подписано между Украиной и Японией 19 февраля 2024 года. Программы экстренного восстановления является третьей фазой этого соглашения.

На что направят средства

Министерство энергетики получит 1,3 миллиарда гривен на приобретение оборудования для энергетического обслуживания. Еще 782 миллиона направят в ГСЧС и МВД, чтобы они приобрели оборудование и конструкций для гуманитарного разминирования.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит остальные 520 миллионов гривен и приобретет оборудование для транспортного сообщения.