Потерял 14 пунктов в рейтинге самых богатых: состояние Цукерберга рекордно упало

Выход в метавселенную и другие проблемы компании Meta Platforms дорого обходятся ее основателю. С начала 2022 года Марк Цукерберг потерял 71 миллиард долларов состояния.

Bloomberg оценивает его состояние всего в 55,9 миллиарда долларов. Таким образом, миллиардер опустился с 6 на 20 строчку рейтинга самых богатых людей мира – это самая низкая позиция для Цукерберга с 2014 года.

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Цукерберг теряет деньги

Прошло менее двух лет с тех пор, когда 38-летний Цукерберг владел почти вдвое большим состоянием – в 106 миллиардов долларов. Тогда он входил в первую тройку лидеров рейтинга самых богатых людей мира вместе с Джеффом Безосом и Илоном Маском.

Оценка активов богача достигла своего пика в 142 миллиарда долларов в сентябре 2021 года – стоимость акций основанной им компании тогда выросла до 382 долларов за штуку. Однако, после объявления ребрендинга Facebook на Meta, дела у Цукерберга ухудшились.

Последние финансовые отчеты Meta Platforms оказались ужасающими. Все началось в феврале, когда компания не зафиксировала ожидаемого роста ежемесячного количества пользователей Facebook, пишет Bloomberg.

Именно такие обстоятельства и спровоцировали исторический обвал акций Meta и резкое падение состояния Цукерберга на 31 миллиард долларов. Это стало одним из величайших однодневных падений богатства в истории.

К слову, Bloomberg отмечает, что низкая динамика увеличения пользователей Facebook – не единственная причина того, что миллиардер сейчас едва ли замыкает только первую 20-ку рейтинга самых богатых. Так, на резкое снижение его состояния также повлияла ставка Meta на Reels в Instagram, которая не оправдала ожиданий конкуренции с TikTok.