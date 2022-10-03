Tesla произвела и поставила рекордное количество автомобилей: результаты последнего квартала

По результатам 3 квартала 2022 года, американская Tesla нарастила поставки электромобилей до рекордных 343 830 единиц. Это на 34,5% больше, чем в апреле – июне этого года.

В то же время некоторые аналитики прогнозировали, что автопроизводитель продемонстрирует еще лучшие результаты, и объем поставленных авто составит 371 тысячу единиц. Ожидается, что окончательные финансовые показатели за предпоследний квартал Tesla опубликует после закрытия торгов на фондовом рынке 19 октября.

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Актуальные показатели Tesla

Как отмечается в официальном пресс-релизе автопроизводителя, в третьем квартале Tesla нарастила производство электрокаров сразу до 365 923 автомобилей. Поставки Model S и Model X составили всего 18 672 единицы, а вот Model 3 и Model Y – 325 158 авто.

Разница между количеством изготовленных и поставленных автомобилей составила более 22 тысяч электромобилей, что значительно больше, чем не полных 4 тысяч во втором квартале 2022 года. Компания объяснила, что так произошло из-за проблем в логистических цепочках.

Поскольку объемы нашего производства продолжают расти, становится все сложнее обеспечивать соответствующие мощности доставки авто по "умным" ценам, когда существуют логистические проблемы,

– отметили в Tesla.

Добавим, что, несмотря на логистические неурядицы и иногда несоответствие прогнозам аналитиков, результаты автопроизводителя в третьем квартале 2022 года можно считать вполне успешными. Для сравнения, во втором квартале Tesla произвела всего 258 580 электромобилей, а поставила 254 695 единиц транспортных средств.

Отметим, что акции Tesla с начала 2022 года упали на около 24,7%, когда фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 32% за этот же период.