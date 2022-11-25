Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway

Миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал акции своего холдинга Berkshire Hathaway на сумму в 758 миллионов долларов. Инвестор распределил 2,4 миллиона акций класса B между четырьмя фондами.

Такие данные опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Издание CNBC сообщает, что Баффет, начиная с 2006 года, ежегодно делает пожертвования в одни и те же пять благотворительных организаций.

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Однако на этой неделе инвестор впервые сделал пожертвование второй раз за год. Напомним, что в июне этого года он уже передавал более 14 миллионов бумаг Berkshire Hathaway на благотворительность.

В какие фонды Баффет перечислил деньги

1,5 миллиона бумаг были направлены в фонд Susan Thompson Buffett Foundation, названный в честь покойной супруги Баффета.

300 тысяч акций получили фонды Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, управляемые детьми инвестора.

Какие акции Баффет пожертвовал на благотворительность

Миллиардер конвертировал 1,6 тысячи акций Berkshire Hathaway класса A, которые дают право голоса и 2,4 миллиона акций класса B, которые дают право на дивиденды.

Состояние Баффета

В этот раз среди получателей пожертвований от Баффета не оказался Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation).

В CNBC отмечают, что даже после последних пожертвований Баффет продолжает контролировать 31% голосов холдинга Berkshire.

Согласно сентябрьскому рейтингу миллиардеров от Forbes , Уоррен Баффет занимает пятую позицию с состоянием в 97 миллиардов долларов.

, Уоррен Баффет занимает пятую позицию с состоянием в 97 миллиардов долларов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, инвестор Баффет занимает шестое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 110,4 миллиарда долларов.

В 2010 году Баффет вместе дал "Клятву дарения" (Giving Pledgе), пообещав, что 99% его активов будут пожертвованы на благотворительность при жизни или уже после смерти.

Также ранее издание Bloomberg сообщало, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway Баффета опередила по рыночной стоимости Tesla. В 2022 году стоимость активов Баффета увеличилась на 1,5 миллиарда долларов, хотя из-за падения рынков большинство других участников рейтинга понесли убытки. Bloomberg отмечает, что состояние Баффета было бы значительно больше, если бы не его благотворительные пожертвования.