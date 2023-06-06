В МВФ предупредили о "больших рисках" для рынка труда из-за новой технологии
Источник:Financial Times
Искусственный интеллект стал подлинным событием для мира. В Международном валютном фонде оценили влияние новой технологии на рынок труда.
В Международном валютном фонде считают, что появление искусственного интеллекта создает риск сбоев на рынке труда. Также организация совершалась к политикам с важным призывом.
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МВФ об искусственном интеллекте
В фонде отметили, что стремительное развитие отрасли искусственный интеллект создает потенциал для повышения производительности и экономического роста. В частности, речь идет о ChatGPT. В то же время в МВФ предупредили о "очень больших рисках".
Первая заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат выступила с этими комментариями после того, как обнародовали предупреждение, что технология искусственного интеллекта могу спровоцировать новые общественные потрясения, если начнутся массовые увольнения.
Нам нужны правительства, нам нужны институции и нам нужны политики, чтобы быстро двигаться на всех фронтах, с точки зрения регулирования, а также с точки зрения подготовки к, вероятно, значительным потрясениям на рынках труда,
– заявила чиновник из МВФ.
Эксперт добавила, что следует учитывать ошибки в прошлом. В частности, речь идет о неудачном прогнозе экономистов относительно лучших возможностей для работников, потерявших работу с автомобильных конвейеров в рамках автоматизации производства.
Гопинат подчеркнула, что странам крайне важно создать условия для людей, которые могут потенциально лишиться работы в будущем. По ее словам, эти люди должны быть заняты реально продуктивным трудом.