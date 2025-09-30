YouTube выплатит 24,5 миллиона долларов президенту США Дональду Трампу по делу блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 году.

YouTube признал вину?

Как говорится в заявлении Окружного суда Северной Калифорнии, соглашение об урегулировании не означает признания вины или ответственности со стороны YouTube, или связанных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Как пишет The New York Times, большая часть выплаты YouTube, а именно – 22 миллиона долларов получит непосредственно Трамп. Он поручил перечислить эти деньги в фонд Trust for the National Mall и на строительство бального зала в Белом доме.

Еще 2,5 миллиона долларов распределят между другими истцами по делу, среди них – писательница Наоми Вольф и Американский консервативный союз.

Что известно о деле?

Трамп подал иск против YouTube, Facebook, Twitter в 2021 году, когда его страницы были заблокированы по обвинению в подстрекательстве к насилию, ведь штурм осуществили его сторонники.

А после того, как Трампа во второй раз избрали президентом США, технологические компании начали договариваться с ним об урегулировании судебных споров

Ранее уже стало известно, что Meta согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов, а платформа X урегулировала иск на сумму около 10 миллионов долларов.

К слову, X восстановил аккаунт Трампа уже вскоре после того, как Маск приобрел компанию в 2022 году. Тогда как YouTube восстановил канал Трампа в 2023 году.

Что не так с урегулированиями?

Впрочем, политическое напряжение по этим сделкам все еще сохраняется. В августе группа сенаторов-демократов, включая Элизабет Уоррен, обратились к руководителям Google и YouTube с письмом, в котором выразили обеспокоенность возможной договоренностью "что-то за что-то" с президентом.

Они считают, что такие шаги могут рассматриваться как избежание ответственности за нарушение антимонопольного, трудового и потребительского законодательства. Более того, могут подвергать компанию риску обвинений во взяточничестве.