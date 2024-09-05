Про це потрібно знати усім: нова шахрайська схема з поповненням мобільних рахунків

Шахраї намагаються обдурити українців, маскуючись під мобільних операторів "Київстару", Vodafone, lifecell. Втім, якщо ваш обліковий запис все-таки взламали, зв’яжіться з вашим оператором зв’язку та банком.

Яка нова схема шахраїв з поповненням мобільного

Як повідомляється, шахраї розсилають повідомлення через месенджери та соціальні мережі, пропонуючи отримати гроші на рахунок або підключити додаткові послуги в операторів "Київстару", Vodafone, lifecell. У підсумку, використовуючи фішингові посилання, вони отримують доступ до особистих даних жертви.

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Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до оператора зв'язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції,

– наголосили в МВС.

Аферисти створюють фейкові сайти мобільних операторів та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-карт на паспорт. На таких сайтах розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID, що ведуть до введення конфіденційних даних, таких як паролі та фінансова інформація для доступу до особистих кабінетів.

Зауважте! Щоб захиститися від шахраїв, слід перевіряти інформацію на офіційних сайтах і в соцмережах мобільних операторів та уникати підозрілих посилань.