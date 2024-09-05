Какая новая схема мошенников с пополнением мобильного

Как сообщается, мошенники рассылают сообщения через мессенджеры и социальные сети, предлагая получить деньги на мобильный счет или подключить дополнительные услуги в операторов "Киевстар", Vodafone, lifecell. В итоге, используя фишинговые ссылки, они получают доступ к личным данным жертвы.

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Если ваша учетная запись была взломана или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к оператору связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции,

– отметили в МВД.

Аферисты создают фейковые сайты мобильных операторов и обещают бонусы за регистрацию SIM-карт на паспорт. На таких сайтах размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID, ведущие к введению конфиденциальных данных, таких как пароли и финансовая информация для доступа к личным кабинетам.

Обратите внимание! Чтобы защититься от мошенников, следует проверять информацию на официальных сайтах и в соцсетях мобильных операторов и избегать подозрительных ссылок.