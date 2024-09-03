Почему решили не вводить сбор

Редакция законопроекта, прошедшая регистрацию в парламенте 18 июля, предусматривала введение такого налога. Однако, бизнес выступил против этой нормы.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета по вопросам финансов Верховной Рады Украины Налог с оборота имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, это новый налог. И это очень важно. Потому что любой новый налог – это хуже налога, который уже существует. Существующий налог уже перераспределился на всю экономику, есть опыт его правоприменения, понятны пути избежания налогообложения и противодействия этому

Гетманцев отмечает, что налог с оборота имеет каскадный эффект. То есть, пока товар проходит путь от производителя и до розничной реализации, процент, который нужно оплатить увеличивается.

Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур. А у нас такой цели нет. Мы не должны влиять на экономику деструктивным образом через налоги. Наоборот, налоги должны быть незаметны для экономики,

– отмечает Гетманцев.

Чиновник отмечает, что у некоторых бизнесов минимальная рентабельность, то есть она находится на уровне ориентировочно 1%. Такая черта характерна для отрасли страхования, оптовой торговли и определенных финансовых услуг.