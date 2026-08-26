Від 5% до 50%: які штрафи "світять" ФОП за несплату податків і коли ситуація стає критичною

Прострочення зі сплатою податків може обійтися ФОПу значно дорожче, ніж сама заборгованість. Розмір штрафу залежить від групи підприємця, виду платежу та того, наскільки довго він не сплачував податок.

Які штрафи загрожують ФОПам 1, 2

Для частини ФОПів санкція за несплату податків становить 50% від відповідної суми, а за тривале прострочення може додатково нараховуватися пеня. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка й керуюча партнерка Адвокатського об'єднання "Компетенс" Марина Суткович.

За її словами, для підприємців наразі діють такі правила:

Для ФОП першої та другої групи за несплату або неповну сплату авансового внеску з єдиного податку передбачено штраф у розмірі 50% обраної місячної ставки єдиного податку. Таке саме правило діє щодо військового збору: за несплату або неповну сплату авансового внеску ФОП має сплатити штраф у розмірі 50% ставки військового збору (у 2026 році – 864,70 гривень на місяць)

Для ФОПів 3 групи важливий термін прострочення

Для підприємців третьої групи правила відрізняються. Тут розмір штрафу залежить від того, скільки часу ФОП не сплачував єдиний податок або військовий збір. Йдеться про такі ставки:

до 30 календарних днів включно – штраф 5% погашеної суми податкового боргу;

понад 30 днів – 10%;

якщо контролюючий орган доведе умисність порушення – 25%;

якщо умисне порушення повторне протягом 1095 днів або прострочення перевищило 90 календарних днів – 50% несплаченого або несвоєчасно сплаченого зобов'язання.

Коли починають нараховувати пеню

Окремо для ФОПів третьої групи та підприємців на загальній системі, які самостійно визначають свої податкові зобов'язання, може нараховуватися пеня.

Її починають рахувати після завершення 90 календарних днів, що настають після останнього дня граничного строку сплати. Пеня нараховується за кожен календарний день прострочення, включно з днем погашення. Розрахунок проводиться за ставкою, що відповідає 100% річної облікової ставки НБУ, яка діє протягом відповідного дня.

Тобто чим довше підприємець відкладає погашення боргу, тим дорожчим для нього стає порушення.

Як ФОПу не отримати штраф

Найкращий спосіб уникнути санкцій – не залишати сплату податків на останній момент.

Марина Суткович Адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського об'єднання "Компетенс" Варто заздалегідь вести календар строків сплати для кожного податку, перевіряти актуальні реквізити бюджетних рахунків та після платежу контролювати не лише його списання з банківського рахунку, а й фактичне відображення в інтегрованій картці платника.

В Електронному кабінеті ДПС у розділі "Стан розрахунків з бюджетом" тим часом можна побачити нарахування, проведені платежі, переплату та податковий борг окремо за кожним видом платежу.

Якщо ж ФОП уже не встиг сплатити податок у встановлений строк, не варто чекати, поки борг самостійно виявить податкова. Насамперед потрібно перевірити стан розрахунків і, якщо немає спеціальних підстав для звільнення від відповідальності, якнайшвидше погасити заборгованість.

Для ФОПів третьої групи та підприємців на загальній системі це особливо важливо: якщо прострочення перевищило 30 днів, загальний штраф зростає з 5% до 10%.