Какие штрафы грозят ФЛП 1, 2

Для части ФЛП санкция за неуплату налогов составляет 50% от соответствующей суммы, а за длительную просрочку может дополнительно начисляться пеня. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Марина Суткович.

По ее словам, для предпринимателей в настоящее время действуют следующие правила:

Для ФЛП первой и второй группы за неуплату или неполную уплату авансового взноса по единому налогу предусмотрен штраф в размере 50% выбранной месячной ставки единого налога. Такое же правило действует в отношении военного сбора: за неуплату или неполную уплату авансового взноса ФЛП должен уплатить штраф в размере 50% ставки военного сбора (в 2026 году – 864,70 гривен в месяц)

Для ФЛП 3-й группы важен срок просрочки

Для предпринимателей третьей группы правила отличаются. Здесь размер штрафа зависит от того, сколько времени ФЛП не уплачивал единый налог или военный сбор. Речь идет о следующих ставках:

до 30 календарных дней включительно – штраф в размере 5% от погашенной суммы налогового долга;

свыше 30 дней – 10%;

если контролирующий орган докажет умышленность нарушения – 25%;

если умышленное нарушение является повторным в течение 1095 дней или просрочка превысила 90 календарных дней – 50% неуплаченного или несвоевременно уплаченного обязательства.

Когда начинают начислять пеню

Отдельно для ФЛП третьей группы и предпринимателей на общей системе, которые самостоятельно определяют свои налоговые обязательства, может начисляться пеня.

Ее начинают начислять по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем крайнего срока уплаты. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, включая день погашения. Расчет производится по ставке, что соответствует 100% годовой учетной ставке НБУ, действующей в течение соответствующего дня.

То есть почему предприниматель откладывает погашение долга, тем дороже для него обходится нарушение.

Как ФЛПу избежать штрафа

Лучший способ избежать санкций – не откладывать уплату налогов на последний момент.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Стоит заранее вести календарь сроков уплаты по каждому налогу, проверять актуальные реквизиты бюджетных счетов и после оплаты контролировать не только списание средств с банковского счета, но и фактическое отражение платежа в интегрированной карточке плательщика.

В Электронном кабинете ГПСУ в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" тем временем можно увидеть начисления, проведенные платежи, переплату и налоговый долг отдельно по каждому виду платежа.

Если же ФЛП уже не успел уплатить налог в установленный срок, не стоит ждать, пока долг самостоятельно выявит налоговая. Прежде всего нужно проверить состояние расчетов и, если нет особых оснований для освобождения от ответственности, как можно быстрее погасить задолженность.

Для ФЛП третьей группы и предпринимателей, работающих по общей системе, это особенно важно: если просрочка превысила 30 дней, общий штраф увеличивается с 5% до 10%.