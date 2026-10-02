Бізнесу готують штрафи до 102 тисяч гривень: що хочуть змінити в Україні

В Україні пропонують посилити відповідальність за порушення правил формування та застосування цін, які регулює держава. Для бізнесу окремі штрафи можуть зрости втричі, а максимальна санкція сягатиме 102 тисяч гривень.

Які штрафи можуть отримати підприємства

Йдеться про законопроєкт №16098, який пропонує змінити відповідальність за порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

Найбільше зміни можуть зачепити саме підприємства. Зокрема, автори законопроєкту пропонують суттєво збільшити фінансові санкції за неналежну взаємодію з контролюючими органами.

Для бізнесу передбачають такі штрафи:

51 тисяча гривень – за надання органу контролю недостовірної інформації. Зараз така санкція становить 17 тисяч гривень;

– за надання органу контролю недостовірної інформації. Зараз така санкція становить 17 тисяч гривень; 102 тисячі гривень – за невиконання припису контролюючого органу або створення перешкод для проведення перевірки. Наразі штраф становить 34 тисячі гривень.

Що загрожуватиме громадянам і посадовцям

Окремо законопроєкт передбачає збільшення штрафів для фізичних осіб та посадових осіб підприємств за порушення правил щодо регульованих цін. За порушення правил формування та застосування таких цін пропонують встановити:

2 550 гривень – для громадян;

3 400 гривень –- для посадових осіб.

Якщо таке порушення буде повторним, суми можуть зрости відповідно до 3 400 і 4 250 гривень.

Чому хочуть посилити покарання

Однією з причин перегляду санкцій стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші вісім місяців року порушення виявили у 412 випадках. При цьому частка перевірок, під час яких фіксували порушення, зросла з 29% до 65%.

Безпосередньо санкцію за необґрунтоване завищення регульованої ціни змінювати не планують. Як і зараз, порушник має:

Повернути незаконно отриманий прибуток; Додатково сплатити штраф у розмірі 100% необґрунтовано отриманої виручки.

Також зберігається штраф у розмірі повної вартості товару, якщо зі споживача стягнули гроші за продукцію, яка відповідно до закону мала надаватися безкоштовно.

Що це означає для бізнесу? Якщо законопроєкт ухвалять у запропонованому вигляді, найбільш відчутні зміни стосуватимуться не самого механізму покарання за завищення регульованих цін, а відповідальності бізнесу під час контролю.

До слова, у першому півріччі 2026 року Держпродспоживслужба провела масштабні перевірки аптек та інших продавців лікарських засобів.

За результатами контрольних заходів Держпродспоживслужба ухвалила 367 рішень про застосування штрафів на загальну суму 3,3 мільйони гривень та видала 181 припис про усунення виявлених порушень.



