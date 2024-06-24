Штраф майже 60 тисяч гривень: до чого готуватись українським бізнесменам

Українські бізнесмени мають декілька разів на рік оновлювати певні дані. Йдеться про інформацію, відносно транспортних засобів.

За що дається штраф

Підприємці мають оновлювати дані про транспортні засоби, які належать їх компаніям, у територіальних центрах комплектування. Така інформація подається двічі на рік: до 20 червня та до 20 грудня.

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Зазначена інформація подається щороку не пізніше 20 червня та 20 грудня або протягом п’яти робочих днів з дати надходження відповідних запитів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– йдеться у законі.

Якщо бізнесмен не встиг це зробити, йому нараховується штраф. Зараз ця сума варіюється у діапазоні від 34 000 до 59 500 гривень.

Дані зобов'язані оновлювати усі підприємці, попри розмір підприємств чи їхню форму власності. Маємо розуміти, що така процедура дозволяє якісно регулювати діяльність транспортних ресурсних підприємств.

Про які дані йдеться

Відсутність оновлення даних вважається адміністративним правопорушенням.

Є визначений перелік даних, які потрібно оновлювати. Зокрема, йдеться про інформацію, відносно осіб, які працюють на транспортних засобах, що належать підприємцю.

Також бізнесмен має оновлювати інформацію про: