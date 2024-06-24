Як Раяну це вдалося

Раян Хог – 35 річний американець, який зміг збільшити свій тижневий пасивний дохід до 11 тисяч доларів. Завдяки цьому, він звільнився зі своїх робіт і почав насолоджуватись життям на повну.

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Зараз Хог має понад 10 джерел пасивного доходу. Американець наголошує, що він звільнився лише після того, як його основна робота почала заважати розвитку особистої справи.

Раян вкладав кошти у різні сфери, зокрема і в свій невеликий бізнес. В певний момент, прибуток від пасивного доходу, став значно більшим за офіційну зарплату Раяна.

Зверніть увагу! Уже у 2018 році пасивний дохід Раяна склав 135 тисяч доларів за рік, проте він усе ще не звільнявся. Хога зупиняла нестабільність цих грошових надходжень і занепокоєння сім'ї, відносно відсутності у чоловіка офіційної роботи.

Яким було життя Раяна раніше

Раніше Раян працював старшим веброзробником та асоційованим науковим співробітником. Його річний дохід складав орієнтовно 117 тисяч доларів.



Як американець зміг вийти на дохід понад 40 тисяч доларів на місяць/Фото зі сторінки Facebook Ryan Hogue

Спочатку він не очікував, що пасивний дохід стане таким великим. Раян планував, використовувати свої дивіденди виключно для подорожей та розваг. Однак, згодом змінив свій план і почав розвивати свою справу.