Как Раяну это удалось

Райан Хог – 35 летний американец, который смог увеличить свой недельный пассивный доход до 11 тысяч долларов. Благодаря этому, он уволился со своих работ и начал наслаждаться жизнью на полную.

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Сейчас Хог имеет более 10 источников пассивного дохода. Американец отмечает, что он уволился только после того, как его основная работа начала мешать развитию личного дела.

Райан вкладывал средства в различные сферы, в том числе и в свой небольшой бизнес. В определенный момент, прибыль от пассивного дохода, стала значительно больше официальной зарплаты Райана.

Обратите внимание! Уже в 2018 году пассивный доход Райана составил 135 тысяч долларов в год, однако он все еще не увольнялся. Хога останавливала нестабильность этих денежных поступлений и беспокойство семьи, относительно отсутствия у мужчины официальной работы.

Какой была жизнь Райана раньше

Ранее Райан работал старшим веб-разработчиком и ассоциированным научным сотрудником. Его годовой доход составлял ориентировочно 117 тысяч долларов.



Как американец смог выйти на доход более 40 тысяч долларов в месяц/Фото со страницы Facebook Ryan Hogue

Сначала он не ожидал, что пассивный доход станет таким большим. Райан планировал, использовать свои дивиденды исключительно для путешествий и развлечений. Однако впоследствии изменил свой план и начал активно развивать свое дело.