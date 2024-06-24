Конкуренция в бизнесе

Укрепление конкуренции между бизнесом за наемными работниками способствует росту средних зарплат и общих доходов населения.

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В то же время по данным НБУ, инфляция остается на низком уровне, что позволило дальнейшее снижение процентных ставок в экономике.

Однако ожидается, что инфляционное давление увеличится в будущем. Даже при этом остается возможность для дальнейшего снижения рыночных ставок в соответствии с недавними мерами Национального банка по смягчению монетарной политики.

Важно! Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и реальные доходы учитывая невысокую инфляцию также растут быстро. Основную часть этих доходов составляют заработные платы, особенно в частном секторе, благодаря восстановлению экономической активности и усилению конкуренции за работников.

Как изменились зарплаты в Украине

Большинство работодателей, опрошенных Международной организацией по миграции и Министерством экономики, указывают на проблему с подбором персонала как на свою главную. Это заставляет их повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать квалифицированных работников.

Постепенное повышение минимальной заработной платы, которое стартовало в начале 2024 года и было продлено с 1 апреля, также положительно повлияло на уровень доходов.

Заметьте! Новые минимальные оклады составляют 7 100 и 8 000 гривен соответственно. Эти изменения также привели к росту доходов населения, включая работников бюджетных учреждений и военнослужащих.

Что прогнозирует Нацбанк: