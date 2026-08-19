Після ударів у "Сільпо" спорожніли полиці: у компанії назвали дату, коли відновлять асортимент

Російський обстріл в ніч із 4 на 5 серпня "спорожнив" полиці популярної мережі супермаркетів "Сільпо". Тоді постраждали чотири розподільчі центри Fozzy Group, що суттєво вплинуло на логістику мережі, проте компанія вже відновлюється.

Чому в "Сільпо" бракує товарів і коли їх повернуть

Після масштабного обстрілу бізнесу мережа супермаркетів "Сільпо" планує відновити звичний асортимент продукції до Дня Незалежності України, що відзначають 24 серпня, пише LIGA.net.

Це суттєво вплинуло на постачання, тому зараз у супермаркетах може бракувати окремих товарів. Однак ми стрімко перебудовуємо логістику, і для нас справа честі – зробити все, щоб до Дня Незалежності гості знову бачили звичні наповнені полиці,

– заявили у компанії.

Для цього "Сільпо" продовжує перебудовувати маршрути та процеси постачання. Тож покупці можуть поступово бачити повернення товарів, яких наразі бракує в окремих магазинах. При цьому ситуація з наявністю продукції може відрізнятися залежно від конкретного супермаркету.

Російська атака забрала життя працівників "Сільпо": що відомо

Масований російський обстріл України в ніч проти 5 серпня призвів до загибелі працівників мережі супермаркетів "Сільпо". Внаслідок атаки на розподільчих центрах компанії виникли пожежі. За останньою інформацією, загинули шестеро працівників "Сільпо".

За попередньою інформацією, на одному з об'єктів вибухи пролунали практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Через це працівники не встигли перейти до укриття. Саме цей фактор, за інформацією компанії, став однією з причин трагічних наслідків атаки.

До слова, через атаки суттєвих втрат зазнали також "Епіцентр", Novus, Rozetka, "Нова пошта" та MTI Group. Збитки бізнесу оцінюють у сотні мільйонів доларів, а компанії вигадують обхідні шляхи, аби не втратити кошти й клієнтів.