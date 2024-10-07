Сотні мільйонів: скільки Гетманцев хоче виділити на дотацію індустріальних парків

У бюджеті на 2025 рік наразі не передбачена сума підтримки індустріальних парків. На думку Данила Гетманцева, колись Україна відчує ефект від їх роботи, тому потрібно надати їм підтримку вже зараз.

Підтримка індустріальних парків

У бюджеті на 2025 рік потрібно передбачити "тверду" суму підтримки індустріальних парків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму телеграмі.

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У спецфонді бюджету на 2024 рік на це був передбачений 1 мільярд гривень, 713,6 мільйона вже отримали 8 індустріальних парків.

Разом з колегами, проаналізувавши доступні ресурси та можливості, запропонував відновити фінансування бюджетної програми 1201340 "Державне стимулювання створення індустріальних парків", передбачивши на неї "твердих" 500 мільйонів гривень (за загальним фондом),

– написав Гетманцев.

Яке обгрунтування

За словами Гетманцева, індустріальні парки можуть давати робити значний внесок у ВВП. Депутат зазначає, що зараз їх у світі понад 15 тисяч, і вони можуть дати потужний поштовх для економіки України.

Як приклад він навів Китай, де перші індустріальні парки з'явилися у 80-х роках минулого століття, а зараз їх вже 375.