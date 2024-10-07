Підтримка індустріальних парків

У бюджеті на 2025 рік потрібно передбачити "тверду" суму підтримки індустріальних парків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму телеграмі.

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У спецфонді бюджету на 2024 рік на це був передбачений 1 мільярд гривень, 713,6 мільйона вже отримали 8 індустріальних парків.

Разом з колегами, проаналізувавши доступні ресурси та можливості, запропонував відновити фінансування бюджетної програми 1201340 "Державне стимулювання створення індустріальних парків", передбачивши на неї "твердих" 500 мільйонів гривень (за загальним фондом),

– написав Гетманцев.

Яке обгрунтування

За словами Гетманцева, індустріальні парки можуть давати робити значний внесок у ВВП. Депутат зазначає, що зараз їх у світі понад 15 тисяч, і вони можуть дати потужний поштовх для економіки України.

Як приклад він навів Китай, де перші індустріальні парки з'явилися у 80-х роках минулого століття, а зараз їх вже 375.