На приватизацію подадуть майже тисячу об'єктів з Фонду держмайна

Приватизація показала дуже хороші результати та принесла у бюджет мільйони гривень. Фонд державного майна продовжить виставляти на аукціони сотні об'єктів.

Сотні об'єктів виставлять на аукціон

Фонд державного майна буде активно продовжувати процес приватизації державних об'єктів, які можуть використовуватися для бізнесу чи інших цілей. Загалом у 2024 році передати до приватних рук повинні близько тисячі об'єктів.

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Очільник ФДМУ Віталій Коваль повідомив, що схема продажу об'єктів змінюватися не буде, тобто уся процедура буде відбуватися через приватизаційні аукціони. Що стосується власне приватизації, то вона як ніколи доречна, адже багато об'єктів є просто збитковими, а в час війни генерувати збитки держава просто не має права.

Державні активи генерують збитки, а кількість державних підприємств не виправдовує той напрямок на лібералізацію та ринкову економіку, який обрала Україна,

– підкреслив Коваль.

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Він також закликав малий та середній бізнеси брати активну участь у приватизації та вкладати гроші в об'єкти, які можуть стати цінним активом. У деяких населених пунктах такі вже не використовують 10 – 15 років. Також він додав, що до Фонду можна звертатися із пропозиціями приватизації, і фахівці потурбуються, аби шлях активу до аукціону був максимально коротким.

У 2024 році Фонд державного майна повинен виставити на аукціон 6 великих державних підприємств. Йдеться про: