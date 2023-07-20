Довоєнні показники ще далеко: виробництво пива в Україні зросло вдвічі

Україна ніколи не бідкалася на недостатню кількість виробників пива. Схоже й на те, що й з обсягами виробництва проблем очікувати не варто.

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів виробництво пива в Україні суттєво скоротилося. Зараз показники починають відновлюватися, але до довоєнних обсягів наразі ще далеко.

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Скільки пива виготовляють зараз

Цього року українські виробники пива виготовили 65,2 мільйона дал напою. Це на 112,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

1 дал = 10 літрам

Разом з тим повідомляється, що наразі це лише 77% від тих обсягів, які виготовляли в Україні до війни.

Повідомляється, що на початку війни пивна галузь в Україні скоротилася на половину. Поступове відновлення почали фіксувати наприкінці 2022 року.

У 2022 році вдалося виготовити 122,8 мільйона дал пива. Якщо тенденція збережеться, то показник минулорічний показник вдасться перевершити.