После полномасштабного вторжения российских окупантов производство пива в Украине существенно сократилось. Сейчас показатели начинают восстанавливаться, но до довоенных объемов еще далеко.

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Сколько пива производят сейчас

В этом году украинские производители пива произвели 65,2 миллиона дал напитка. Это на 112,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

1 дал = 10 литрам

Вместе с тем сообщается, что сейчас это лишь 77% тех объемов, которые производили в Украине до войны.

Сообщается, что в начале войны пивная отрасль в Украине сократилась наполовину. Постепенное восстановление начало фиксировать в конце 2022 года.

В 2022 году удалось произвести 122,8 миллиона дал пива. Если тенденция сохранится, то показатель прошлогодний показатель удастся превзойти.