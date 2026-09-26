Податки для ФОП у 2027 році: скільки доведеться платити підприємцям

У 2027 році податки для ФОП можуть зрости приблизно на 10%. Причина – можливе підвищення мінімальної зарплати, від якої залежать суми ЄСВ, військового збору та єдиного податку для підприємців першої та другої груп. Втім, поки це лише попередні розрахунки на основі проєкту Державного бюджету на 2027 рік.

Якими можуть бути податки для ФОП у 2027 році

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік пропонують встановити мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 691 гривня. Скільки можуть платити підприємці та якими будуть ліміти доходу, пояснила 24 Каналу адвокатка Юлія Панасюк з юридичної компанії "Приходько та партнери".

Якщо ці показники затвердять, деякі обов'язкові платежі для підприємців зростуть. Нових податків не запроваджують – зміняться суми тих, які ФОПи вже сплачують.

Скільки платитимуть ФОП І і ІІ груп

За мінімальної зарплати 9 546 гривень мінімальний ЄСВ становитиме 2 100,12 гривні на місяць, або 6 300,36 гривні за квартал. Його розмір розраховують як 22% від мінімальної зарплати.

Максимальна ставка єдиного податку для ФОП першої групи може становити 369,10 гривні на місяць, для другої – 1 909,20 гривні. Однак це граничні суми: конкретну ставку в межах, визначених Податковим кодексом, встановлює місцева рада.

Військовий збір для ФОП І і ІІ груп за чинними правилами становить 10% мінімальної зарплати. Якщо її встановлять на рівні 9 546 гривень, щомісячний платіж дорівнюватиме 954,60 гривні.

Отже, за максимальними ставками єдиного податку та без урахування пільг ФОПи можуть сплачувати:

перша група – до 3 423,82 гривні на місяць, або 41 085,84 гривні на рік;

друга група – до 4 963,92 гривні на місяць, або 59 567,04 гривні на рік.

Фактична сума може бути меншою. Це залежить від ставки єдиного податку у громаді та того, чи має підприємець право на звільнення від окремих платежів.

Які ліміти доходу встановлять для ФОП у 2027 році

Зі збільшенням мінімальної зарплати можуть зрости й річні ліміти доходу для підприємців на спрощеній системі. Вони також прив'язані до цього показника.

Якщо мінімальна зарплата становитиме 9 546 гривень, граничний річний дохід буде таким:

ФОП І групи – 1 594 182 гривні;

ФОП ІІ групи – 7 961 364 гривні;

ФОП ІІІ групи – 11 140 182 гривні.

Якщо підприємець перевищить встановлений ліміт, до суми перевищення застосовуватиметься ставка 15%. Також залежно від ситуації йому доведеться змінити групу або систему оподаткування.

Що варто знати ФОПам перед 2027 роком

Підприємцям варто врахувати можливе зростання податків під час планування витрат на наступний рік. Однак поспішати зі зміною групи оподаткування через попередні розрахунки не варто – остаточні суми ще можуть змінитися.

На початку 2027 року ФОПам слід перевірити ставку єдиного податку у своїй громаді, реквізити для сплати та право на податкові пільги.

Наприклад, за певних умов підприємець може не сплачувати ЄСВ за себе за ті місяці, за які роботодавець уже сплатив внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Окремі пільги передбачені й для ФОП І та ІІ груп, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, визначених законодавством. За встановлених умов вони можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір за відповідні періоди.

Поки що наведені суми – лише орієнтир для планування. Остаточні платежі залежатимуть від показників, які затвердять у Законі про Державний бюджет України на 2027 рік.

До слова, рахунки підприємців можуть заморозити. Банки звертають увагу на обороти, характер операцій та на те, наскільки вони відповідають звичній діяльності підприємця. Тож фізичним особам-підприємцям варто бути готовими до перевірки, зокрема – дотримання лімітів і оборотів на карті для розрахунку підприємців.