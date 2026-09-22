Перший рівень: скільки ФОП може заробити за рік

Найвідоміший для підприємців показник – річний ліміт доходу ФОП. Він залежить від групи єдиного податку, пише YANKIV.

У 2026 році максимальний дохід становить:

ФОП 1 групи – 1 444 049 гривень на рік;

ФОП 2 групи – 7 211 598 гривень;

ФОП 3 групи – 10 091 049 гривень.

Якщо просто поділити ці суми на 12 місяців, отримаємо приблизні орієнтири у 120 тисяч, 600 тисяч та 840 тисяч гривень відповідно. Але це не означає, що підприємець має щомісяця отримувати приблизно однакову суму. Важливо не перевищити річний ліміт.

Водночас для банку різка зміна оборотів може виглядати нетипово. Наприклад, якщо ФОП кілька місяців отримував близько 100 тисяч гривень, а потім через рахунок раптово пройшов мільйон, банк може попросити пояснити походження коштів навіть без порушення річного ліміту.

Другий рівень: суми, які банк може провести автоматично

Окремо існують банківські правила, пов'язані з меморандумом, до якого приєдналися великі банки. Особливу увагу приділяють, зокрема, новим підприємцям, а також ФОПам, які тривалий час не проводили операцій, а потім різко збільшили обороти.

Із 14 серпня 2026 року встановлені такі пороги для автоматичного проведення переказів:

Для ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць; Для ФОП 2–3 груп – до 3 мільйонів гривень; Для юридичних осіб – до 5 мільйонів гривень.

Однак із 14 листопада ці межі мають змінитися. Для ФОП 1 групи поріг становитиме 400 тисяч гривень, для 2-ї й 3-ї груп – 1 мільйон гривень, а для юридичних осіб – 2 мільйони гривень.

Важливо, що перевищення такого показника саме по собі не означає автоматичне блокування рахунку. Йдеться про межу, після якої операцію можуть додатково перевірити та провести в ручному режимі.

У такій ситуації банк може попросити підприємця надати документи, які підтверджують джерело коштів та призначення платежу.

Третій рівень: банк оцінює звичну поведінку ФОП

Є і третій показник, який не виглядає як конкретна сума в тарифах чи податкових правилах. Банк оцінює, наскільки операції підприємця відповідають його звичній фінансовій поведінці.

Наприклад, підприємець, який кілька років працює, поступово збільшує обороти та регулярно сплачує податки, має певну історію операцій. Натомість новий ФОП такої історії ще не має. Тому значний оборот уже в перші місяці роботи може привернути увагу банку навіть за умови, що діяльність є цілком законною.

Схожа ситуація може виникнути зі "сплячими" ФОПами, які довго не проводили операцій, а потім раптово відновили активність. Додаткові питання можуть виникати і щодо рахунків із нетипово великими оборотами або операціями, які мають ознаки транзитного використання.

Як ФОПу підготуватися до перевірки

Щоб у разі запитань банку швидко підтвердити реальність господарської операції, підприємцю варто зберігати документи, які пояснюють великі платежі. Зокрема, це можуть бути:

договори з клієнтами та партнерами;

рахунки та акти;

накладні;

податкові декларації;

інші документи, що підтверджують реальність господарської діяльності.

Тобто для ФОП у 2026 році важливо стежити не лише за тим, чи не перевищує він свій річний податковий ліміт. Не менш важливо, щоб рух коштів на рахунку відповідав характеру бізнесу, а великі або незвичні операції можна було документально пояснити.



