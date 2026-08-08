Які ліміти доходу діють для ФОП

Розмір ліміту доходу розраховують за кількістю мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня року. Про актуальні у 2026 році обмеження повідомили в Державній податковій службі.

Для кожної групи підприємців-платників єдиного податку діє окремий ліміт:

для 1 групи – 1 444 049 гривень на рік (167 мінімальних зарплат);

на рік (167 мінімальних зарплат); для 2 групи – 7 211 598 гривень на рік (834 мінімальних зарплат);

на рік (834 мінімальних зарплат); для 3 групи – 10 091 049 гривень на рік (1 167 мінімальних зарплат).

Перевищення встановленого річного ліміту доходу матиме для ФОПа кілька наслідків.

Наслідки перевищення ліміту доходу ФОПом

Якщо ФОП перевищив ліміт доходу, він має змінити групу на вищу або перейти на загальну систему оподаткування:

ФОП 1 групи після перевищення ліміту зобов'язаний перейти до групи 2 чи 3 або на загальну систему оподаткування.

ФОП 2 групи має перейти на групу 3 єдиного податку або на загальну систему;

ФОП 3 групи втрачає право на спрощену систему оподаткування та зобов'язаний перейти на загальну систему.

Зауважимо, що підприємці 3 групи при перевищенні ліміту платять не 15%, а подвійну ставку єдиного податку.

Нагадаємо, що в серпні для деяких ФОПів почнуть діяти обмеження на перекази коштів. Банки моніторитимуть і вводитимуть ліміти для ризикованих клієнтів, яких потенційно можуть використовувати у фінансових схемах.