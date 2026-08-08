Какие ограничения по доходу действуют для ФЛП

Размер лимита дохода рассчитывается исходя из количества минимальных заработных плат, установленных на 1 января года. Об актуальных в 2026 году ограничениях сообщили в Государственной налоговой службе.

Для каждой группы предпринимателей-плательщиков единого налога действует отдельный лимит:

для 1 группы – 1 444 049 гривен в год (167 минимальных зарплат);

в год (167 минимальных зарплат); для 2-й группы – 7 211 598 гривен в год (834 минимальных зарплаты);

в год (834 минимальных зарплаты); для 3-й группы – 10 091 049 гривен в год (1 167 минимальных зарплат).

Превышение установленного годового лимита дохода будет иметь для ФЛП ряд последствий.

Последствия превышения лимита дохода ФЛП

Если ФЛП превысил лимит дохода, он должен сменить группу на более высокую или перейти на общую систему налогообложения:

ФЛП 1-й группы после превышения лимита обязан перейти в группу 2 или 3 либо на общую систему налогообложения.

ФЛП 2-й группы должен перейти в 3-ю группу единого налога или на общую систему;

ФЛП 3-й группы теряет право на упрощенную систему налогообложения и обязан перейти на общую систему.

Отметим, что предприниматели 3-й группы при превышении лимита платят не 15%, а двойную ставку единого налога.

Напомним, что в августе для некоторых ФЛП начнут действовать ограничения на переводы средств. Банки будут отслеживать и вводить лимиты для рискованных клиентов, которых потенциально могут использовать в финансовых схемах.