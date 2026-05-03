Какой лимит доходов у ФЛП в 2026 году?

В 2026 году она составляет 8 647 гривен, о чем говорится на сайте Taxer.

В частности известно о таких лимитах:

для 1 группы – 1 444 049 гривен (167 размеров минимальной зарплаты);

для 2 группы – 7 211 598 гривен (834 размеров минимальной зарплаты);

для 3 группы – 10 091 049 гривен (1 167 размеров минимальной зарплаты).

Независимо от того, переходит ли ФЛП на какую-то другую группу в течение года, его доход на 31 декабря должен соответствовать установленному лимиту для новой группы.

Что это значит? Например, если человек был ФЛП 3 группы, а потом 1, то следует отталкиваться от лимита 1 группы. Дело в том, что именно она будет актуальной для украинца по состоянию на 31 декабря.

Важно! Годовой доход ФЛП не должен превышать лимит, который установлен для его текущей группы.

В частности действующее законодательство предусматривает различные последствия в зависимости от группы плательщика единого налога, если он превышает лимит. Их перечислили на сайте Factor.

ФЛП 1 группы, который превысил лимит дохода в размере 1 444 049 гривен, обязан перейти в группу 2 или 3 или на общую систему налогообложения.

ФЛП 2 группы, который превысил лимит 7 211 598 гривен, должен перейти на группу 3 единого налога или на общую систему;

ФЛП 3 группы, который превысил предельный доход 10 091 049 гривен, теряет право на упрощенную систему налогообложения и обязан перейти на общую систему.

Сайт Buh.ua указывает еще и дополнительные требования. Важный нюанс заключается в том, что при переходе на общую систему надо зарегистрироваться плательщиком НДС.

Обратите внимание! Кроме того, юридические лица на 3 группе при превышении лимита платят не 15%, а двойную ставку своего обычного единого налога.

Какую еще важную информацию следует знать ФЛП?

ФЛП могут работать на обычной работе, но также осуществлять предпринимательскую деятельность. Как это сейчас работает в Украине? Дело в том, что человек – это физическое лицо. И именно с ним заключают контракт.

В частности сообщать работодателю о наличии ФЛП человека не обязывает закон. Но нельзя быть наемным работником в какой-то компании и одновременно предоставлять ей услуги как физическое лицо-предприниматель.

В то же время эксперт Михаил Смокович рассказал, можно ли использовать деньги с карты ФЛП на обычные бытовые нужды. Например, позволяет ли закон рассчитываться ею в магазинах или аптеках.

Он пояснил, что против таких операций не возражает налоговая служба. Но использовать средства можно после уплаты налогов.