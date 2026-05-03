Який ліміт доходів у ФОПів у 2026 році?

У 2026 році вона становить 8 647 гривень, про що йдеться на сайті Taxer.

Читайте також Податок на нерухомість можуть нарахувати за 3 роки: хто отримає рахунок

Зокрема відомо про такі ліміти:

для 1 групи – 1 444 049 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);

для 2 групи – 7 211 598 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);

для 3 групи – 10 091 049 гривень (1 167 розмірів мінімальної зарплати).

Незалежно від того, чи переходить ФОП на якусь іншу групу протягом року, його дохід на 31 грудня має відповідати встановленому ліміту для нової групи.

Що це означає? Наприклад, якщо людина була ФОПом 3 групи, а потім 1, то слід відштовхуватися від ліміту 1 групи. Річ у тім, що саме вона буде актуальною для українця станом на 31 грудня.

Важливо! Річний дохід ФОП не має перевищувати ліміт, який встановлений для його поточної групи.

Зокрема чинне законодавство передбачає різні наслідки залежно від групи платника єдиного податку, якщо він перевищує ліміт. Їх перерахували на сайті Factor.

ФОП 1 групи, який перевищив ліміт доходу у розмірі 1 444 049 гривень, зобов’язаний перейти до групи 2 чи 3 або на загальну систему оподаткування.

ФОП 2 групи, який перевищив ліміт 7 211 598 гривень, має перейти на групу 3 єдиного податку або на загальну систему;

ФОП 3 групи, який перевищив граничний дохід 10 091 049 гривень, втрачає право на спрощену систему оподаткування та зобов’язаний перейти на загальну систему.

Сайт Buh.ua вказує ще й додаткові вимоги. Важливий нюанс полягає у тому, що при переході на загальну систему треба зареєструватися платником ПДВ.

Зверніть увагу! Крім того, юридичні особи на 3 групі при перевищенні ліміту платять не 15%, а подвійну ставку свого звичайного єдиного податку.

Яку ще важливу інформацію слід знати ФОПам?

ФОПи можуть працювати на звичайній роботі, але також здійснювати підприємницьку діяльність. Як це наразі працює в Україні? Річ у тім, що людина – це фізична особа. І саме з нею укладають контракт.

Зокрема повідомляти роботодавця про наявність ФОПу людину не зобов'язує закон. Але не можна бути найманим працівником у якійсь компанії та одночасно надавати їй послуги як фізична особа-підприємець.

Водночас експерт Михайло Смокович розповів, чи можна використовувати гроші з картки ФОПа на звичайні побутові потреби. Наприклад, чи дозволяє закон розраховуватися нею у магазинах чи аптеках.

Він пояснив, що проти таких операцій не заперечує податкова служба. Але використовувати кошти можна після сплати податків.