Для кого будут действовать новые лимиты на переводы
Украинские банки договорились отслеживать операции клиентов с повышенным уровнем риска и устанавливать ограничения на переводы средств, чтобы способствовать сокращению теневого сектора экономики. Об этом говорится в обновленном тексте Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который был подписан 14 мая.
Первый этап введения лимитов на переводы начнет действовать через три месяца со дня подписания документа – с 14 августа. Мониторинг банки введут для следующих категорий ФЛП:
- вновь созданных и неактивных, периодически возобновляющих деятельность (углубленное изучение и усиленный мониторинг операций на счете);
- на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2–3 группы (изучение по собственному риск-ориентированному подходу).
Лимиты будут вводиться в два этапа. Следующий начнется в ноябре – через 6 месяцев со дня подписания меморандума.
Как пояснял в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, новые ограничения направлены на борьбу с финансовыми схемами, целью которых является снижение налоговой нагрузки. Например, счета "ФЛП-дропов" используют для "прогона" средств, а через "ФЛП-обналитчиков" легализуют незаконные доходы. Лимиты сделают такие схемы менее привлекательными для использования.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Напомним, что первый Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг банки подписали 10 декабря 2024 года. Обновленный меморандум призван унифицировать подходы банков к проверке клиентов на основе риск-ориентированного подхода. По состоянию на 14 мая 2026 года его подписали 25 банков.
Какие лимиты на переводы будут действовать с 14 августа
Ограничения на переводы для ФЛП, которых банки идентифицируют как клиентов повышенного уровня риска, будут следующими:
- для ФЛП 1-й группы – до 600 тысяч гривен в месяц;
- для ФЛП 2 и 3 групп – до 3 миллионов гривен в месяц.
По словам экономиста Олега Гетмана, настоящие ФЛП работают стабильно в течение года и ежемесячно получают доход, который равномерно распределяется. На счета аномальных ФЛП за два месяца может поступить годовой лимит дохода, а еще 10 месяцев они остаются неактивными. В следующем году активность возобновляется в том же режиме.
Предприниматели смогут обращаться в банки для повышения лимита на переводы, если установленный лимит не будет соответствовать потребностям их бизнеса. Для этого необходимо предоставить документальное обоснование.
Напомним, что с 1 августа в Украине начнут действовать обновленные правила подачи налоговой отчетности ФЛП. Для этого были утверждены новые формы налогового расчета по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу.