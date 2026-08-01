Для кого діятимуть нові ліміти на перекази
Українські банки домовилися моніторити операції клієнтів підвищеного рівня ризику й встановлювати обмеження на перекази коштів, аби сприяти зменшенню тіньового сектору економіки. Про це йдеться в оновленому тексті Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який підписали 14 травня.
Перший етап лімітів на перекази почне діяти через три місяці з дня підписання документа – з 14 серпня. Моніторинг банки запровадять для таких категорій ФОП:
- новостворених та неактивних, що періодично відновлюють діяльність (поглиблене вивчення й посилений моніторинг операцій на рахунку);
- на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 – 3 групи (вивчення за власним ризик-орієнтованим підходом).
Ліміти впроваджуватимуть у два етапи. Наступний розпочнеться у листопаді – через 6 місяців з дня підписання меморандуму.
Як пояснював у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, нові обмеження орієнтовані на боротьбу з фінансовими схемами, метою яких є зменшення податкового навантаження. Наприклад, рахунки "ФОПів-дропів" використовують для "проганяння" коштів, а через "ФОПів-обнальщиків" легалізують незаконні доходи. Ліміти робитимуть такі схеми менш привабливими для використання.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нагадаємо, що перший Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг банки підписали 10 грудня 2024 року. Оновлений меморандум покликаний уніфікувати підходи банків до перевірки клієнтів на основі ризик-орієнтованого підходу. Станом на 14 травня 2026 року його підписали 25 банків.
Які ліміти на перекази діятимуть з 14 серпня
Обмеження переказів для ФОПів, яких банки ідентифікують як клієнтів підвищеного рівня ризику, будуть наступними:
- для ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;
- для ФОП 2 та 3 груп – до 3 мільйонів гривень на місяць.
За словами економіста Олега Гетмана, справжні ФОПи працюють стабільно впродовж року й щомісяця мають дохід, який плавно розподіляється. Через рахунки аномальних ФОПів за два місяці може надійти річний ліміт доходу, а ще 10 місяців вони залишаються неактивними. Наступного року активність поновлюється в тому ж режимі.
Підприємці матимуть змогу звертатися до банків для підвищення ліміту на перекази, якщо встановлений не відповідатиме потребам їхнього бізнесу. Для цього потрібно надати документальне обґрунтування.
Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти оновлені правила подання податкової звітності ФОП. Для цього затвердили нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску.