Кто будет отчитываться по новым правилам

Обновленные формы коснутся двух категорий плательщиков, однако порядок подачи для них будет разным. О новых правилах для ФЛП рассказала Государственная налоговая служба.

Юридические лица, являющиеся налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), будут подавать отчет уже за июль 2026 года.

Между тем ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, переходят на квартальную форму отчетности. При этом показатели нужно будет указывать отдельно за каждый месяц квартала.

До 1 августа ФЛП могут и в дальнейшем подавать отчетность по действующей месячной форме. В настоящее время ГНС принимает расчеты за апрель, май и июнь 2026 года. В налоговой отмечают, что повторно подавать уже оформленные отчеты не нужно:

если предприниматель уже отчитался за все три месяца второго квартала по месячной форме, дублировать информацию после перехода на квартальную систему не придется.

Если же отчетность была подана только за отдельные месяцы, квартальный расчет необходимо будет подать только за те периоды, за которые отчет еще не подавался.

Когда необходимо подать новую отчетность

Первый крайний срок после перехода на новые правила – 10 августа 2026 года. До этой даты необходимо подать отчетность за второй квартал.

В ГНС также напомнили, что налоговый расчет подается только в том случае, если в течение отчетного периода физическим лицам начислялись или выплачивались доходы.

К слову, уже сейчас украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, коснется второй и третьей групп ФЛП упрощенной системы налогообложения.

Реформа не ограничится только изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС.

Реформа будет проходить в два этапа: сначала будут совершенствоваться механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС, а после вступления Украины в ЕС будут вводиться европейские правила администрирования этого налога.