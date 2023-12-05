Spotify збирається скоротити понад тисячу працівників: чому гігант йде на такий крок

Велика хвиля звільнень зі світових компаній продовжується. Тепер естафету перейняв шведський Spotify.

Працівники компанії Spotify отримали вкрай невтішну новину. Внаслідок впливу негативних економічних чинників гігант змушений скоротити майже 17% свого персоналу.

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Голова Spotify Деніел Ек звернувся до працівників з відповідною заявою. За його словами, головна причина масового звільнення – суттєве здорожчання капіталу.

Економічне зростання суттєво сповільнилося, вартість капіталу також підвищилася. Ця реальність не оминула стороною Spotify,

– заявив Ек.

CEO компанії та його колеги навіть розглядали варіант значно меншого скорочення працівників у 2024 – 2025, але правління Spotify було змушене відмовитися від такої ідеї. Операційні витрати мають дуже серйозну невідповідність цільовим фінансовим показникам, тому вберегти працівників від звільнення не вийде.

За даними Financial Times, штат Spotify по всьому світу налічує понад 9 тисяч працівників. Що стосується скорочення 1500 людей, то у разі тривалого економічного штату до скорочення штату потрібно буде вдатися і в майбутньому.