Субсидія для ФОПа: на що дивиться ПФУ і як рахують дохід

Під час призначення житлової субсидії Пенсійний фонд враховує не лише зарплати, пенсії чи соціальні виплати, а й доходи підприємців. При цьому для ФОПів на спрощеній системі діють окремі правила.

Які доходи враховують при призначенні субсидії

Для розрахунку житлової субсидії визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, пише ПФУ.

До нього можуть входити різні види надходжень, зокрема:

заробітна плата;

пенсія;

грошове забезпечення військовослужбовців;

стипендія, за винятком окремих соціальних стипендій;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

аліменти;

доходи від оренди землі;

кошти від продажу майна;

інші доходи, які відповідно до правил включаються до сукупного доходу.

Водночас для військовослужбовців із квітня 2025 року враховується грошове забезпечення вже після сплати військового збору. Також до сукупного доходу родини не включається призначена субсидія на найм житла.

Як рахують дохід ФОПа

Для підприємців на спрощеній системі діє особливий порядок: при розрахунку субсидії дохід ФОПа визначають не за фактично отриманою сумою, а за встановленою формулою залежно від групи єдиного податку.

За кожен місяць до розрахунку беруть:

ФОП І групи – одну мінімальну зарплату;

ФОП ІІ групи – дві мінімальні зарплати;

ФОП ІІІ групи – три мінімальні зарплати.

Тобто сам факт того, що підприємець у конкретному місяці заробив менше, не означає, що саме ця фактична сума автоматично потрапить до розрахунку субсидії.

Розрахунок прив'язаний до того, на якій групі єдиного податку підприємець перебував в останньому місяці періоду, за який враховують доходи.

Що не враховують окремо для ФОПів

Є ще одна важлива деталь. Для ФОПів І – ІІІ групи не враховуються доходи від підприємницької діяльності та доходи самозайнятої особи, інформацію про які Державна податкова служба вже надала Пенсійному фонду на відповідний запит.

Тобто при розрахунку застосовується спеціальний порядок, передбачений постановою Кабміну №632, а не просте додавання всіх фактичних надходжень ФОПа.

За який період дивляться доходи

Для призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг ПФУ враховує доходи за два квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.

Тому для різних періодів призначення субсидії набір місяців, доходи за які братимуть до розрахунку, буде різним. При цьому статус ФОПа та його групу єдиного податку визначають станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи.



