Какие доходы учитываются при назначении субсидии
Для расчета жилищной субсидии определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства, пишет ПФУ.
В него могут входить различные виды поступлений, в частности:
- заработная плата;
- пенсия;
- денежное довольствие военнослужащих;
- стипендия, за исключением отдельных социальных стипендий;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за рубежа;
- дивиденды от ценных бумаг;
- алименты;
- доходы от аренды земли;
- средства от продажи имущества;
- прочие доходы, которые в соответствии с правилами включаются в совокупный доход.
В то же время для военнослужащих с апреля 2025 года денежное обеспечение учитывается уже после уплаты военного сбора. Также в совокупный доход семьи не включается назначенная субсидия на аренду жилья.
Как рассчитывается доход ФЛП
Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, действует особый порядок: при расчете субсидии доход ФЛП определяется не по фактически полученной сумме, а по установленной формуле в зависимости от группы единого налога.
За каждый месяц в расчет принимают:
- ФЛП I группы – одну минимальную зарплату;
- ФЛП II группы – две минимальные зарплаты;
- ФЛП III группы – три минимальных зарплаты.
То есть сам факт того, что предприниматель в конкретном месяце заработал меньше, не означает, что именно эта фактическая сумма автоматически будет учтена при расчете субсидии.
Расчет привязан к тому, в какой группе единого налога предприниматель находился в последнем месяце периода, за который учитываются доходы.
Что не учитывается отдельно для ФЛП
Есть еще одна важная деталь. Для ФЛП I–III групп не учитываются доходы от предпринимательской деятельности и доходы самозанятого лица, информацию о которых Государственная налоговая служба уже предоставила Пенсионному фонду по соответствующему запросу.
То есть при расчете применяется специальный порядок, предусмотренный постановлением Кабмина № 632, а не простое сложение всех фактических поступлений ФЛП.
За какой период учитываются доходы
Для назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ПФУ учитывает доходы за два квартала, предшествующие месяцу, с которого назначается субсидия.
Поэтому для разных периодов назначения субсидии набор месяцев, доходы за которые будут учитываться при расчете, будет разным. При этом статус ФЛП и его группу единого налога определяют по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.