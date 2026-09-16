Відомий оператор дає змогу зекономити на мобільному інтернеті: як скористатися

Мобільний оператор Київстар запустив акцію, яка дозволяє частині абонентів користуватися популярними соцмережами та месенджерами без списання мобільного трафіку. Пропозиція діятиме восени, однак скористатися нею зможуть не всі клієнти.

Яка акція діє у Київстар

Київстар запустив акцію "Будь онлайн", яку можна підключити до 31 жовтня 2026 року, повідомляє оператор.

У межах акції абоненти отримують можливість користуватися низкою популярних сервісів без списання мобільного інтернету з основного пакета. До переліку входять:

YouTube та YouTube Kids; TikTok; Instagram; Facebook і Messenger; Viber; Telegram; WhatsApp.

Акція поширюється на клієнтів передплати, контрактних абонентів та користувачів тарифів "Все разом".

Водночас для частини тарифів пропозиція недоступна. Зокрема, її не можна підключити для SIM для пристроїв, SMART SIM, Привіт SIM, "Київстар Все разом 4G", "Київстар Домашній 4G", LOVE UA Базовий Рік, СуперГіг, СуперГіг Лайт та СуперГіг 2025.

Як підключити безплатний трафік

Активувати пропозицію можна до 31 жовтня одним із доступних способів. Найзручніший варіант – скористатися застосунком "Мій Київстар".

Також підключити акцію можна:

за допомогою команди *222#;

за номером 477*222;

у магазині Київстар.

Для контрактних абонентів акція автоматично припинить діяти 30 листопада 2026 року. Клієнтам передплати потрібно буде повторно активувати послугу після кожної оплати тарифу, оскільки після цього акція деактивується.

На що варто звернути увагу

Є кілька нюансів, через які безплатний доступ може не спрацювати. Зокрема, на балансі абонента має залишатися щонайменше 1 МБ мобільного трафіку. Якщо його немає, користувачеві доведеться оплатити доступ до інтернету.

Крім того, безліміт може не діяти, якщо:

тарифний план не оплачений;

використовується режим приватного перегляду;

на смартфоні встановлені неофіційні версії застосунків.

Окремо можуть тарифікуватися завантаження та оновлення програм, підписки, покупки й перегляд реклами всередині застосунків.



