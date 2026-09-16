Какая акция действует в "Киевстар"

"Киевстар" запустил акцию "Будь онлайн", которую можно подключить до 31 октября 2026 года, сообщает оператор.

В рамках акции абоненты получают возможность пользоваться рядом популярных сервисов без списания мобильного интернета из основного пакета. В перечень входят:

YouTube и YouTube Kids; TikTok; Инстаграм; Facebook и Messenger; Viber; Telegram; WhatsApp.

Акция распространяется на клиентов с предоплатой, контрактных абонентов и пользователей тарифов "Все вместе".

В то же время для части тарифов предложение недоступно. В частности, его нельзя подключить для SIM-карт для устройств, SMART SIM, Привет SIM, "Киевстар Все вместе 4G", "Киевстар Домашний 4G", LOVE UA Базовый Год, СуперГиг, СуперГиг Лайт и СуперГиг 2025.

Как подключить бесплатный трафик

Активировать предложение можно до 31 октября одним из доступных способов. Самый удобный вариант – воспользоваться приложением "Мой Киевстар".

Также подключить акцию можно:

с помощью команды *222#;

по номеру 477*222;

в магазине "Киевстар".

Для абонентов с контрактом акция автоматически прекратит действовать 30 ноября 2026 года. Клиентам с предоплатой нужно будет повторно активировать услугу после каждой оплаты тарифа, поскольку после этого акция деактивируется.

Что стоит обратить внимание

Есть несколько нюансов, из-за которых бесплатный доступ может не сработать. В частности, на балансе абонента должно оставаться не менее 1 МБ мобильного трафика. Если его нет, пользователю придется оплатить доступ к интернету.

Кроме того, безлимит может не действовать, если:

тарифный план не оплачен;

используется режим приватного просмотра;

на смартфоне установлены неофициальные версии приложений.

Отдельно могут тарифицироваться загрузка и обновление программ, подписки, покупки и просмотр рекламы внутри приложений.