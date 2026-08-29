Какие скидки на тарифы предлагает "Киевстар"

Для получения льготной стоимости абонентам Киевстар необходимо приобрести 4G- или 5G-смартфон в онлайн-магазине или розничной сети компании и подключить один из пяти указанных тарифных пакетов, сообщает оператор.

Специальные условия будут действовать для покупок, совершенных до 31 марта 2027 года включительно. Скидка будет действовать в течение шести платежных периодов для предоплатных абонентов или до семи месяцев для контрактных пользователей. Экономия на обслуживании зависит от выбранного пакета услуг:

Пакеты "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт", полная стоимость которых составляет 450 гривен в месяц и 370 гривен в месяц соответственно, позволяют сэкономить до 20%.

Пакеты "ВСЕ РАЗОМ Крутой" (550 гривен), "ВСЕ РАЗОМ Крутой Контракт" (450 гривен) и "ВСЕ РАЗОМ Топовый Контракт" (750 гривен) позволяют сократить расходы до 50%.

В мобильном операторе отдельно уточнили правила применения акционных условий: "Акция не распространяется на тарифы, подключенные при переносе мобильного номера от другого оператора, а также на тарифы предоплаты "Все вместе" для клиентов, пользующихся "Домашним Интернетом Киевстар".

Как и когда активировать скидку

Точный момент активации скидки зависит от текущего статуса клиента. Для действующих пользователей предоплаты новые тарифы вступят в силу со следующего списания средств, тогда как контрактные абоненты почувствуют изменение уже на следующий день.

Если клиент одновременно меняет тарифный план на акционный и подключает скидку, выгодная цена начинает действовать сразу. В случае перехода с предоплаты на контрактный вариант обслуживания сниженные тарифы будут применяться со следующего платежа.

Для новых стартовых пакетов или при переходе с контракта на предоплату списание платы со скидкой произойдет со второго платежа, поскольку первый уже входит в стоимость стартового комплекта. Акция автоматически аннулируется в случае возврата приобретенного смартфона в магазин или перехода на другой пакет услуг.