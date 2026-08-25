Зачем "Киевстар" вводит блокировку

С 26 августа 2026 года абоненты "Киевстара", а именно пользователи предоплаченных тарифных планов и тарифного плана "Все вместе", смогут пользоваться мобильным интернетом в странах 4-й и 5-й зон роуминга только после самостоятельного подтверждения разблокировки, сообщает оператор.

Речь идет об услуге "Блокировка интернет-роуминга в странах с высокими тарифами". Она будет подключаться автоматически и без дополнительной платы.

Цель такого ограничения – защитить абонентов от неожиданно больших расходов. В некоторых странах стоимость мобильного интернета достигает сотен гривен всего за один мегабайт. Абонент, желающий пользоваться интернетом в таких странах, должен самостоятельно подтвердить его разблокировку.

Тем, кто уже находится в странах 4-й и 5-й зон роуминга, услугу подключат с 26 августа 2026 года. Для остальных абонентов предоплаты ее будут подключать постепенно в течение месяца.

Где будет действовать блокировка роуминга

В 4-й зоне стоимость мобильного интернета составляет 122,88 гривен за 1 МБ. В нее входят:

Белиз; Боливия; Гана; Мальдивы; Мозамбик; Нигерия; Сенегал; Уганда.

В 5-й зоне передача данных стоит уже 409,60 гривен за 1 МБ. Туда вошли

Иран; Куба; Ливан; Ливия; Сирия; Йемен; Эфиопия; Монголия; морской и авиационный транспорт.

Отдельные правила будут действовать в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services. Стоимость интернета в них составляет 300 гривен за безлимит в сутки. После использования 100 МБ скорость снижается до 128 Кбит/с.

Таким образом, если абонент находится в стране с дорогостоящим роумингом, мобильный интернет не будет включаться автоматически. Чтобы избежать непредвиденных расходов, "Киевстар" будет блокировать доступ, а для его использования потребуется отдельно подтвердить разблокировку.

Кстати, также с 1 сентября 2026 года часть контрактных абонентов "Киевстар" получит новые тарифные условия. Бизнес-абоненты двух тарифов получат другие предложения, при этом абонентам не придется самостоятельно менять тариф, а ежемесячная плата не увеличится.

Так, пользователей тарифа Smart Business автоматически переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный контракт". А пользователей тарифа Smart Business+ переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум-контракт".