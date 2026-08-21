Что изменится для абонентов Smart Business

Бизнес-абоненты двух тарифов Киевстар получат другие предложения, при этом абонентам не придется самостоятельно менять тариф, а ежемесячная плата не увеличится. Для части клиентов она даже станет ниже, сообщили в компании.

Так, пользователей тарифа Smart Business автоматически переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт". Стоимость останется на прежнем уровне – 600 гривен в месяц. В новом предложении сохранятся:

безлимитный мобильный интернет;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

1000 минут на другие мобильные и городские номера Украины;

минуты для звонков на номера ряда зарубежных стран.

При этом абоненты получат 2 "Суперсилы", которые можно выбрать в зависимости от собственных потребностей. Также в тариф будут входить "Киевстар ТВ", "Знания без границ" и "Государство в смартфоне".

Для Smart Business+ плата уменьшится

В свою очередь, пользователей Smart Business+ переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт". При этом ежемесячная плата снизится с 1 200 до 1 100 гривен. Абонентам будут доступны:

безлимитный мобильный интернет;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

2700 минут на другие мобильные и городские номера Украины;

минуты на номера ряда зарубежных стран;

2 "Суперсилы" на выбор;

"Киевстар ТВ";

"Знания без границ";

"Государство в смартфоне".

Переход произойдет автоматически с 1 сентября 2026 года.