Что изменится для абонентов Smart Business

Бизнес-абоненты двух тарифов Киевстар получат другие предложения, при этом абонентам не придется самостоятельно менять тариф, а ежемесячная плата не увеличится. Для части клиентов она даже станет ниже, сообщили в компании.

Так, пользователей тарифа Smart Business автоматически переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт". Стоимость останется на прежнем уровне – 600 гривен в месяц. В новом предложении сохранятся:

  • безлимитный мобильный интернет;
  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 1000 минут на другие мобильные и городские номера Украины;
  • минуты для звонков на номера ряда зарубежных стран.

При этом абоненты получат 2 "Суперсилы", которые можно выбрать в зависимости от собственных потребностей. Также в тариф будут входить "Киевстар ТВ", "Знания без границ" и "Государство в смартфоне".

Для Smart Business+ плата уменьшится

В свою очередь, пользователей Smart Business+ переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт". При этом ежемесячная плата снизится с 1 200 до 1 100 гривен. Абонентам будут доступны:

  • безлимитный мобильный интернет;
  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 2700 минут на другие мобильные и городские номера Украины;
  • минуты на номера ряда зарубежных стран;
  • 2 "Суперсилы" на выбор;
  • "Киевстар ТВ";
  • "Знания без границ";
  • "Государство в смартфоне".

Переход произойдет автоматически с 1 сентября 2026 года.