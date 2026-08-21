Що зміниться для абонентів Smart Business

Бізнес-абоненти двох тарифів Київстар отримають інші пропозиції, при цьому абонентам не доведеться самостійно змінювати тариф, а щомісячна плата не зросте. Для частини клієнтів вона навіть стане нижчою, повідомили в компанії.

Так, користувачів тарифу Smart Business автоматично переведуть на "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт". Вартість залишиться на тому ж рівні – 600 гривень на місяць. У новій пропозиції збережуться:

безлімітний мобільний інтернет;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

1000 хвилин на інші мобільні та міські номери України;

хвилини для дзвінків на номери низки країн за кордоном.

Водночас абоненти отримають 2 "Суперсили", які можна обрати залежно від власних потреб. Також до тарифу входитимуть "Київстар ТБ", "Знання без меж" та "Держава у смартфоні".

Для Smart Business+ плата зменшиться

Натомість користувачів Smart Business+ зміни переведуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт". При цьому щомісячна плата знизиться з 1 200 до 1 100 гривень. Абонентам будуть доступні:

безлімітний мобільний інтернет;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

2700 хвилин на інші мобільні та міські номери України;

хвилини на номери низки країн за кордоном;

2 "Суперсили" на вибір;

"Київстар ТБ";

"Знання без меж";

"Держава у смартфоні".

Перехід відбудеться автоматично з 1 вересня 2026 року.



