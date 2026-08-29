Українцям доступні знижки до 50% на тарифи Київстару: як зекономити на мобільному зв'язку

Мобільний оператор Київстар розпочав спеціальну акцію, яка дозволяє зменшити щомісячну плату за популярними тарифними пакетами на 20 – 50%. Спеціальна пропозиція діятиме тривалий час і охоплює п'ять популярних лінійок послуг.

Які знижки на тарифи пропонує Київстар

Для отримання пільгової вартості абонентам Київстар необхідно придбати 4G або 5G смартфон в онлайн-магазині чи роздрібній мережі компанії та підключити один із п'яти визначених тарифних пакетів, повідомляє оператор.

Спеціальні умови діятимуть для покупок, здійснених до 31 березня 2027 року включно. Знижка зберігатиметься протягом шести платіжних періодів для передплати або до семи місяців для контрактних користувачів. Економія на обслуговуванні залежить від обраного пакета послуг:

Пакети ВСЕ РАЗОМ Легкий та ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт, повна ціна яких становить 450 гривень на місяць та 370 гривень на місяць відповідно, надають можливість заощадити до 20%.

Пакети ВСЕ РАЗОМ Крутий (550 гривень), ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт (450 гривень) та ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт (750 гривень) дозволяють зменшити витрати до 50%.

У мобільному операторі окремо уточнили правила застосування акційних умов: "Акція не діє на тарифи, підключені під час перенесення мобільного номера від іншого оператора, а також на тарифи передплати Все разом для клієнтів, які користуються Домашнім Інтернетом Київстар".

Як і коли активувати знижку

Точний момент активації знижки залежить від поточного статусу клієнта. Для діючих користувачів передплати нові розцінки запрацюють із наступного списання коштів, тоді як контрактні абоненти відчують зміну вже наступного дня.

Якщо клієнт одночасно змінює тарифний план на акційний та підключає знижку, вигідна ціна починає діяти одразу. У разі переходу з передплати на контрактний варіант обслуговування знижені розцінки застосовуватимуться з наступної плати.

Для нових стартових пакетів або при переході з контракту на передплату зняття плати зі знижкою відбудеться з другого платежу, оскільки перший уже входить у вартість стартового комплекту. Акція автоматично анулюється у разі повернення придбаного смартфона до магазину або переходу на інший пакет послуг.