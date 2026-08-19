Мобільні тарифи в Україні стрімко дорожчають: за що українці насправді платять операторам
Мобільний тариф в Україні сьогодні – це не лише оплата дзвінків та інтернету. Через війну оператори мають значні додаткові витрати на підтримку мережі: генератори, пальне, ремонти тощо.
Чому мобільні оператори підвищують ціни на тарифи
Одна з основних додаткових статей витрат – забезпечення роботи базових станцій під час відключень електроенергії. Ці витрати формують собівартість тарифів на мобільний, розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко OBOZ.UA.
Наприклад, Київстар заявляє про 261 тисячу акумуляторів і близько 10 тисяч генераторів. За даними компанії, вся її мережа має резервне живлення. Водночас витрати виникають не лише під час закупівлі обладнання.
Це все закладається, звісно, в тариф. І пальне, і люди, і батареї, і генератори, й інвертори, і солярка, і обслуговування,
– пояснив Глущенко.
Масштаб таких витрат залежить від тривалості блекаутів. Київстар повідомляв, що в листопаді 2025 року споживання пального для генераторів і логістики було більш ніж у 7,5 раза вищим, ніж улітку.
Під час тривалих відключень батареї потрібно заряджати. Якщо електроенергію подають лише на кілька годин, вони можуть не встигнути відновити заряд.
Якщо блекаути по 10 годин, а світло є лише 2 – 3 години, то з великою ймовірністю в цей час починають заряджатись усі. А це призводить до просадки напруги – і базова станція просто не встигає зарядитися,
– розповів Глущенко.
У деяких випадках працівникам операторів доводиться приїжджати до базових станцій із генераторами та заряджати обладнання. Це створює додаткові витрати на пальне, транспорт і персонал.
Війна змушує відновлювати мережу
Окремі витрати пов'язані з ремонтом та відновленням пошкоджених об'єктів. На прифронтових територіях базові станції та інше телекомунікаційне обладнання можуть пошкоджуватися або знищуватися.
Операторам доводиться купувати нове обладнання, доставляти його та проводити монтаж.
І всі ці перебудови, всі ці ремонти – це ж все гроші. І це все закладається в ціну,
– зазначив експерт.
Додатковою проблемою залишається дефіцит кваліфікованих працівників. Через війну доступного персоналу менше, а фахівці, які залишаються на ринку, стають дорожчими.
Блекаути збільшують навантаження на мережу
Під час відключень електроенергії мільйони людей переходять із домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Через це базові станції отримують значно більше одночасних підключень.
Звісно, що ємності мережі на всіх не вистачає. Цим і пояснюється, що часом зв'язок відверто ніякий. Адже базові станції розраховуються під середню кількість одночасно під'єднаних користувачів,
– зазначив Глущенко.
У результаті вартість мобільного тарифу сьогодні включає значно більше, ніж безпосередньо передачу голосу та даних.