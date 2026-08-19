Мобільні тарифи в Україні стрімко дорожчають: за що українці насправді платять операторам

Мобільний тариф в Україні сьогодні – це не лише оплата дзвінків та інтернету. Через війну оператори мають значні додаткові витрати на підтримку мережі: генератори, пальне, ремонти тощо.

Чому мобільні оператори підвищують ціни на тарифи

Одна з основних додаткових статей витрат – забезпечення роботи базових станцій під час відключень електроенергії. Ці витрати формують собівартість тарифів на мобільний, розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко OBOZ.UA.

Наприклад, Київстар заявляє про 261 тисячу акумуляторів і близько 10 тисяч генераторів. За даними компанії, вся її мережа має резервне живлення. Водночас витрати виникають не лише під час закупівлі обладнання.

Це все закладається, звісно, в тариф. І пальне, і люди, і батареї, і генератори, й інвертори, і солярка, і обслуговування,

– пояснив Глущенко.

Масштаб таких витрат залежить від тривалості блекаутів. Київстар повідомляв, що в листопаді 2025 року споживання пального для генераторів і логістики було більш ніж у 7,5 раза вищим, ніж улітку.

Під час тривалих відключень батареї потрібно заряджати. Якщо електроенергію подають лише на кілька годин, вони можуть не встигнути відновити заряд.

Якщо блекаути по 10 годин, а світло є лише 2 – 3 години, то з великою ймовірністю в цей час починають заряджатись усі. А це призводить до просадки напруги – і базова станція просто не встигає зарядитися,

– розповів Глущенко.

У деяких випадках працівникам операторів доводиться приїжджати до базових станцій із генераторами та заряджати обладнання. Це створює додаткові витрати на пальне, транспорт і персонал.

Війна змушує відновлювати мережу

Окремі витрати пов'язані з ремонтом та відновленням пошкоджених об'єктів. На прифронтових територіях базові станції та інше телекомунікаційне обладнання можуть пошкоджуватися або знищуватися.

Операторам доводиться купувати нове обладнання, доставляти його та проводити монтаж.

І всі ці перебудови, всі ці ремонти – це ж все гроші. І це все закладається в ціну,

– зазначив експерт.

Додатковою проблемою залишається дефіцит кваліфікованих працівників. Через війну доступного персоналу менше, а фахівці, які залишаються на ринку, стають дорожчими.

Блекаути збільшують навантаження на мережу

Під час відключень електроенергії мільйони людей переходять із домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Через це базові станції отримують значно більше одночасних підключень.

Звісно, що ємності мережі на всіх не вистачає. Цим і пояснюється, що часом зв'язок відверто ніякий. Адже базові станції розраховуються під середню кількість одночасно під'єднаних користувачів,

– зазначив Глущенко.

У результаті вартість мобільного тарифу сьогодні включає значно більше, ніж безпосередньо передачу голосу та даних.



