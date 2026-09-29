Vodafone назвав найдешевший тариф: хто може скористатися

Vodafone пропонує абонентам різні пакети мобільного зв'язку та домашнього інтернету, але найдешевший варіант коштує 350 гривень на місяць. Водночас за певних умов нові або перенесені до мережі Vodafone номери можуть користуватися цим пакетом за нижчою ціною.

Який тариф Vodafone найдешевший

У вересні 2026 року найдешевшим тарифом на мобільний від Vodafone є GigaCombo, повідомляє оператор.

Його стандартна вартість становить 350 гривень на місяць, а підключити GigaCombo за стандартними умовами може будь-який клієнт Vodafone.

За ці гроші абонент отримує не лише мобільний зв'язок, а й домашній інтернет та телебачення. До пакета входять:

безлімітний мобільний інтернет;

11 ГБ мобільного інтернету в роумінгу;

безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с;

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone по Україні;

500 хвилин на дзвінки в Україні та ЄС;

понад 90 телеканалів Vodafone TV;

50 хвилин на міжнародні дзвінки з України до ЄС та між країнами ЄС.

Домашній інтернет у тарифах GigaCombo працює за технологією GPON.

Швидкість передачі даних за цією технологією досягає 1 Гбіт/с ( близько 1 000 Мбіт/с). Це вдесятеро швидше, ніж звичайний домашній інтернет (100 Мбіт/с),

– пояснили в компанії.

Як платити не 350, а 250 гривень

Для частини клієнтів стандартна ціна GigaCombo може бути нижчою. Є кілька варіантів:

Знижка для нових абонентів. При підключенні тарифу діє знижка 100 гривень на перші шість місяців. Тому протягом цього періоду абонент платить 250 гривень на місяць. Перенесення номера до Vodafone. Для абонентів, які переносять свій мобільний номер до мережі оператора за допомогою MNP, вартість також становить 250 гривень на місяць на умовах відповідної пропозиції.

Якщо клієнт користується шестимісячною знижкою, з сьомого місяця починає діяти стандартна ціна тарифу – 350 гривень на місяць.

Таким чином, GigaCombo може бути цікавим передусім тим, кому потрібні одразу кілька послуг – мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення.

Водночас якщо абонент користується лише мобільним зв'язком і не потребує нічого іншого, варто порівняти GigaCombo з іншими мобільними тарифами оператора. Також перед підключенням домашнього інтернету потрібно перевірити технічну можливість підключення GPON за конкретною адресою.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".