Які є найдешевші мобільні тарифи
У найбільших операторів – Київстар, Vodafone та lifecell – ціни на мобільні тарифи стартують від 270 гривень, якщо не враховувати спецпропозиції для пенсіонерів, пише 24 Канал.
1. lifecell
Найдешевшим тарифом від оператора є пакет "Максі". Він включає 20 або 25 ГБ мобільного інтернету, безліміт на застосунки та 750 хвилин на дзвінки по Україні. Проте вартість залежатиме від способу підключення:
- при зміні тарифу – 350 гривень;
- при перенесенні номера – 270 гривень.
2. Київстар
Оператор пропонує кілька варіантів пакетів "ВСЕ РАЗОМ", найбюджетніший з них – "ВСЕ РАЗОМ Легкий". У тариф входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар та 300 хвилин на інші оператори й за кордон. Ціни також різняться:
- при зміні тарифу – 270 гривень;
- при перенесенні номера – 390 гривень.
Додатково у вартість входять два Суперсили – "Київстар ТБ", "Є зв’язок", роумінг тощо.
3. Vodafone
Одна з найдешевших пропозицій оператора – тариф Flexx GO. Наповнення та вартість тарифу залежать від способу підключення:
- при зміні тарифу – 420 гривень (безліміт на 30 застосунків, 25 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилин в Україні та ЄС);
- при перенесенні номера – 280 гривень (безліміт на 30 застосунків, необмежений мобільний інтернет та 1 000 хвилин в Україні та ЄС).
Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.
Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".