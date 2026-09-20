Які є найдешевші мобільні тарифи

У найбільших операторів – Київстар, Vodafone та lifecell – ціни на мобільні тарифи стартують від 270 гривень, якщо не враховувати спецпропозиції для пенсіонерів, пише 24 Канал.

1. lifecell

Найдешевшим тарифом від оператора є пакет "Максі". Він включає 20 або 25 ГБ мобільного інтернету, безліміт на застосунки та 750 хвилин на дзвінки по Україні. Проте вартість залежатиме від способу підключення:

при зміні тарифу – 350 гривень;

при перенесенні номера – 270 гривень.

2. Київстар

Оператор пропонує кілька варіантів пакетів "ВСЕ РАЗОМ", найбюджетніший з них – "ВСЕ РАЗОМ Легкий". У тариф входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар та 300 хвилин на інші оператори й за кордон. Ціни також різняться:

при зміні тарифу – 270 гривень;

при перенесенні номера – 390 гривень.

Додатково у вартість входять два Суперсили – "Київстар ТБ", "Є зв’язок", роумінг тощо.

3. Vodafone

Одна з найдешевших пропозицій оператора – тариф Flexx GO. Наповнення та вартість тарифу залежать від способу підключення:

при зміні тарифу – 420 гривень (безліміт на 30 застосунків, 25 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилин в Україні та ЄС);

при перенесенні номера – 280 гривень (безліміт на 30 застосунків, необмежений мобільний інтернет та 1 000 хвилин в Україні та ЄС).

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".