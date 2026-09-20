Какие существуют самые дешевые мобильные тарифы

У крупнейших операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell – цены на мобильные тарифы начинаются от 270 гривен, если не учитывать специальные предложения для пенсионеров, пишет 24 Канал.

1. lifecell

Самым дешевым тарифом от оператора является пакет "Макси". Он включает 20 или 25 ГБ мобильного интернета, безлимит на приложения и 750 минут на звонки по Украине. Однако стоимость будет зависеть от способа подключения:

при смене тарифа – 350 гривен;

при переносе номера – 270 гривен.

2. Киевстар

Оператор предлагает несколько вариантов пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ", самый бюджетный из них – "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". В тариф входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар и 300 минут на других операторов и за границу. Цены также различаются:

при смене тарифа – 270 гривен;

при переносе номера – 390 гривен.

Дополнительно в стоимость входят две "Суперсилы" – "Киевстар ТВ", "Есть связь", роуминг и т. д.

3. Vodafone

Одно из самых дешевых предложений оператора – тариф Flexx GO. Содержание и стоимость тарифа зависят от способа подключения:

при смене тарифа – 420 гривен (безлимит на 30 приложений, 25 ГБ мобильного интернета и 500 минут в Украине и ЕС);

при переносе номера – 280 гривен (безлимит на 30 приложений, неограниченный мобильный интернет и 1 000 минут в Украине и ЕС).

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".