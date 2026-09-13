Что предлагает "Киевстар"
Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают мобильные тарифы от 190 до 220 гривен, в большинстве случаев это специальные предложения для пенсионеров, пишет 24 Канал.
У "Киевстара" есть отдельный тарифный план для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью. Подключить его можно в магазине оператора после предъявления необходимых документов или с помощью функционала "Дії".
Тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоит 220 грн в месяц. В пакет входят:
- 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ можно использовать в роуминге;
- безлимитные звонки в сети;
- 100 минут для звонков по Украине;
- 100 SMS;
- "Киевстар ТВ Легкий";
- домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
Кроме того, абонент может без дополнительной платы активировать одну "Суперсилу" на выбор. Среди доступных вариантов – "Есть связь", Helsi, 300 минут на другие сети и за границу, WOG и т. д.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что предлагает lifecell
В lifecell для пенсионеров и граждан Украины в возрасте от 55 лет доступен тарифный план "Забота" за 190 гривен в месяц. За эти деньги абонент получает:
- 20 ГБ мобильного интернета;
- безлимитные звонки внутри сети;
- 1000 минут для разговоров по Украине;
- безлимитный доступ к ряду приложений, среди которых YouTube, инстаграм, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие.
Есть еще одна особенность этого предложения. Условиями тарифа предусмотрено, что его стоимость не будет меняться до 31 декабря 2027 года, даже если другие тарифы оператора будут дорожать в соответствии с ситуацией на рынке.
Какой вариант есть у Vodafone
В апреле оператор запустил новый тариф для пенсионеров и людей от 55 лет – "POVAGA" за 200 гривен в месяц. Изначально подключиться к акционному предложению можно было до 31 мая, однако его продлили до 31 октября 2026 года.
Главная особенность предложения – стабильная цена, которая не изменится:
- абонентская плата не изменится в течение 12 месяцев после подключения.
- Подключение осуществляется в рамках контрактного тарифа Flexx GO.
Еще один важный момент – возможность перейти к оператору со своим старым номером. Для этого нужно воспользоваться услугой переноса номера (MNP).