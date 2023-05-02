Ввезення генераторів та Starlink: в Україні повернули мито та ПДВ

Під час активних ударів російських окупантів по українській енергосистемі ПДВ та мито на ввезення генераторів та систем Starlink було скасовано, аби вони стали доступнішими для українців. Тепер за ввезення цих товарів доведеться платити, як раніше.

У жовтні 2022 року внаслідок масованих ракетних ударів по енергосистемі в Україні почалися масові відключення світла. Внаслідок цього 8 листопада уряд звільнив від оподаткування ввезення генераторів, Starlink, водонагрівачів, трансформаторів та інших товарів, які потрібні були українцям для того, щоб впоратися із відсутністю світла.

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Повернення мита та ПДВ на енергоносії та інші товари

Як повідомили у Державній митній службі, на початку травня завершився пільговий період, коли товари на відновлення критичної інфраструктури, а також системи супутникового доступу до інтернету Starlink були звільнені від ввізного мита та оподаткування ПДВ. Тепер ввізне мито будуть нараховувати на такі товари, які імпортують бізнес або громадяни:

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їхні частини, інвертори;️

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Оподатковуватися будуть також ті товари, які енергетична спільнота надає як допомогу для відновлення енергетичних підприємств та важливої інфраструктури. Нагадаємо, відключення світла припинилися у лютому, коли енергетичну систему України вдалося стабілізувати після масованих ракетних обстрілів.