У жовтні 2022 року внаслідок масованих ракетних ударів по енергосистемі в Україні почалися масові відключення світла. Внаслідок цього 8 листопада уряд звільнив від оподаткування ввезення генераторів, Starlink, водонагрівачів, трансформаторів та інших товарів, які потрібні були українцям для того, щоб впоратися із відсутністю світла.

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Повернення мита та ПДВ на енергоносії та інші товари

Як повідомили у Державній митній службі, на початку травня завершився пільговий період, коли товари на відновлення критичної інфраструктури, а також системи супутникового доступу до інтернету Starlink були звільнені від ввізного мита та оподаткування ПДВ. Тепер ввізне мито будуть нараховувати на такі товари, які імпортують бізнес або громадяни:

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їхні частини, інвертори;️

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Оподатковуватися будуть також ті товари, які енергетична спільнота надає як допомогу для відновлення енергетичних підприємств та важливої інфраструктури. Нагадаємо, відключення світла припинилися у лютому, коли енергетичну систему України вдалося стабілізувати після масованих ракетних обстрілів.