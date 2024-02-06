Можлива вигода сильніша за ризики: чому турецький конкурент Розетки хоче працювати в Україні

Маркетплейс Trendyol готується до виходу на український ринок. У компанії вже 30 мільйонів клієнтів, і вона хоче розширити свою базу і на Україну попри те, що війна досі триває.

Що це за компанія

Trendyol Group – це група з 5 компаній, флагманом в якій є маркетплейс Trendyol. Це турецький аналог Rozetka та Kasta, на якому вже зараз продають 80 мільйонів найменувань товарів, в основному – одяг та взуття.

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Як стверджує компанія, маркетплейс має 30 мільйонів клієнтів та 260 тисяч продавців. В середньому на день відбувається доставка мільйона одиниць товару. У 2022 році виторг компанії склав 3,8 мільярда доларів, Розетка у той самий період заробила приблизно 503 мільйони доларів.

Хто власник

Заснував компанію у 2010 році турецький підприємець Демет Мутлу. На старті він вклав 300 тисяч доларів. Вже через рік 26 мільйонів вклали Kleiner Perkins та Tiger Global, згодом до інвесторів долучився Європейський банк розвитку та реконструкції.

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У 2018 році 75% компанії за 728 мільйонів доларів придбала китайська Alibaba Group, витіснивши міжнародних акціонерів. Потім китайська корпорація вклала ще 350 мільйонів та стала власником частки у 86,5%.

Чому компанія хоче працювати в Україні

У 2024 році компанія хоче активно вийти на ринки Східної Європи. Маркетплейс вже почав працювати у Румунії, Греції, Угорщині та Чехії.

Що стосується України, в якій триває війна проти російських загарбників, то в компанії дипломатично відповіли, що наш ринок – одне із зусиль подолати бар'єр між турецькими виробниками та споживачами в усьому світі. Український ринок виглядає не просто перспективно, а отримав статус "стратегічно важливого".

Також у компанії повідомили, що українські виробники через маркетплейс зможуть отримати доступ до іноземних ринків, що зможе підсилити експортний потенціал України.